Wilde Fan- Randale nach Oberösterreich- Derby

Am Rande des Oberösterreich- Derbys zwischen dem FC Blau- Weiß Linz und der SV Ried in der Ersten Liga (siehe Video oben) ist es am Samstag in Linz zu Randalen gekommen. Bereits unmittelbar nach Spielende kam es im Stadion zu einer ersten Auseinandersetzung zwischen Anhängern der beiden Vereine. Später wurden laut Polizeiangaben Polizisten von Fans am Weg zum Bahnhof attackiert.