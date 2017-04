Wieder Lyon! Fans attackieren Fußballer am Rasen

Drei Tage nach den Übergriffen von Besiktas- Fans rund um das Heimspiel im Europa- League- Viertelfinale gegen die Türken ist der französische Fußball- Spitzenclub Olympique Lyon erneut mit Problemen konfrontiert worden. Die Mannschaft hatte am Sonntag in der 33. Ligue- 1-Runde einen Spielabbruch in Bastia zu verdauen.