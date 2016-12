Wieder Alk- Exzess: Erneut Aufruhr um Gascoigne

Englands Ex- Fußballstar Paul Gascoigne haben seine Alkoholprobleme wieder einmal einen Krankenhaus- Aufenthalt beschert. Laut britischen Medienberichten vom Mittwoch soll der 49- Jährige in einem Hotel im Osten von London eine Auseinandersetzung angezettelt haben. Bei einem Sturz habe sich Gascoigne dann am Kopf verletzt und musste eingeliefert werden.