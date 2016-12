Werder Bremen fügt Hertha erste Heimniederlage zu

Der deutsche Bundesligist Werder Bremen hat seinen zweiten Ligasieg in Serie gefeiert und Hertha BSC die erste Heimniederlage der Saison zugefügt. Mit dem grippegeschwächten ÖFB- Teamkicker Zlatko Junuzovic ab der 88. Minute gewann Werder am Samstagabend 1:0 (1:0) in Berlin und kletterte zumindest vorübergehend auf Rang 13 der Tabelle. Berlin bleibt weiter Dritter hinter Bayern und Leipzig.