Werbe- Kampagne: Austria nennt sich Rekordmeister

Rudi Reisner, Vizepräsident der Austria, lässt derzeit Wien mit violetten Plakaten "zupflastern" - etwas provokant, steht doch "Willkommen beim österreichischen Rekord- Meister und Rekord- Cupsieger" drauf. Bereits Anfang Juni stellte man in den sozialen Netzwerken klar:

Keiner wurde öfter österreichischer Meister.

Keiner wurde öfter Bundesliga- Meister.

Meister. Keiner wurde öfter Cup- Sieger.

So sieht man sich bei Violett, denn die Austria rechnet die Meistertitel seit Einführung der österreichischen Staatsliga im Sommer 1949 mit (bis dahin ermittelten in der höchsten Spielklasse ausschließlich Wiener Klubs ihre Meister) - und da hat man mit 21 die meisten Titel geholt. Wie auch seit Einführung der Bundesliga (1974/75): Austria 14 Meistertitel, Salzburg elf, Rapid und Innsbruck je sieben. So rechnet die Austria, Rapid naturgemäß anders, bei Grün- Weiß zählt man alle Meistertitel seit 1911 (erste Meisterschaft), das sind 32.

Stolperstart bei beiden Vereinen

Nach vier gespielten Runden liegen die beiden Wiener Vereine weit hinter ihren Erwartungen. Rapid rangiert nach der 1:3- Pleite bei der Admira (unten im Video) mit fünf Punkten auf Rang fünf. Die Austria feierte gegen Aufsteiger LASK den ersten Erfolg in der neuen Saison und liegt mit einem Zähler weniger als die Hütteldorfer auf Platz sieben.

