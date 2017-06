Weltrekord! Frauen kicken auf dem Kilimandscharo

Gespielt werden soll auf 5.730 Metern knapp unterhalb des Gipfels, auch die Tore müssen von den Trägern hinaufgeschleppt werden. Sollte das Experiment klappen, würde es auch einen Eintrag ins Guiness- Buch der Rekorde bringen, gab es doch noch nie zuvor ein Match in so großer Höhe. Zur Crew gehören auch ein Filmteam, Ärzte und erfahrene Bergsteiger. Die geplante Film- Dokumentation soll später dazu beitragen, das aufwendige Frauenfußball- Projekt zu refinanzieren.

Die Initiative "Equal Playing Field" (EPF), die sich weltweit für die Gleichstellung und Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen im Sport, insbesondere im Fußball einsetzt, hat das Projekt auf den Weg gebracht. Auch Organisationen wie "Discover Football" oder "Football for Peace" unterstützten das Projekt, das ein Zeichen setzen will gegen Diskriminierung von Mädchen und Frauen im Fußball. Am Sonntag soll der Aufstieg zum Gipfel beginnen, rund eine Woche später wollen die Beteiligten dort angelangt sein.