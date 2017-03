Weltmeister Großkreutz nach Prügelei im Spital

Laut "Bild" habe sich die Auseinandersetzung gegen 2 Uhr in der Stuttgarter Innenstadt zugetragen, Großkreutz und ein Freund von ihm steckten Faustschläge ein und mussten mit Platzwunden im Spital versorgt werden. Eine Gruppe Jugendliche, die für die Attacke verantwortlich sein soll, wurde wenig später von der Polizei gefasst. Über die Hintergründe der Prügelei gibt es bislang keine Informationen.

Der sechsfache Nationalspieler fiel in der Vergangenheit bereits des Öfteren negativ auf. Nach dem deutschen Cup- Finale 2014 mit seinem damaligen Klub Borussia Dortmund urinierte er in Berlin in eine Hotel- Lobby. Wenige Wochen später bewarf der 28- Jährige einen Mann in Köln mit einem Döner.