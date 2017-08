Wegen Konzert: Austria- Osijek in St. Pölten?

Kann die Austria ihr Heimspiel gegen die Kroaten von NK Osijek in den Europa- League- Playoffs nicht in Wien bestreiten? Grund dafür soll ein Konzert des britischen Popstars Robbie Williams im Ernst- Happel- Stadion am 26. August sein. Das Match der Veilchen steht zwei Tage zuvor, am 24. August, auf dem Programm.