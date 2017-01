Wasserleiche gesichtet: Ist es der HSV- Manager?

Handelt es sich hier um den vermissten HSV- Mitarbeiter? Taucher suchten bereits die Umgebung der Brücke ab. Doch die ersten Einsätze mussten ergebnislos abgebrochen werden.

Seit Partynacht vermisst

Gemeinsam mit Kollegen hat Kraus laut "Bild" am Sonntagabend in einem Lokal "reichlich getrunken". Weil er gegen Mitternacht offenbar ziemlich abgefüllt war, setzten seine Kollegen ihn in ein Taxi. "Es sollte ihn nach Buchholz in der Nordheide fahren, wo er mit seiner Ehefrau und zwei Söhnen lebt. Doch dort kam er nie an! Wir machen uns große Sorgen", wurde Kraus' Schwägerin von der Zeitung zitiert.