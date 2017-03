Warum Xaver Schlager Austria Wien einen Korb gab

Es sind aufregende Tage, die Salzburgs Xaver Schlager derzeit erlebt. In der Youth League erreichte der 19- Jährige mit Red Bull Salzburg in der Vorwoche das illustre Final Four, in der Bundesliga erzielte er am vergangenen Wochenende sein erstes Tor (siehe Video oben). Vorerst hat er sich zum Ziel gesetzt, noch mehr Spielzeit beim heimischen Meister zu bekommen, irgendwann ist die Premier League ein Ziel. Nun verriet das Salzburg- Talent auch, dass er vor einigen Jahren fast bei der Wiener Austria gelandet wäre.