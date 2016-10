Wales- Aushängeschild Bale ohne große Star- Allüren

Der Aufschwung von Österreichs kommendem Gegner in der WM- Qualifikation ist untrennbar mit einem Namen verbunden. Ohne Gareth Bale wäre der Vorstoß in die Top- 10 der Weltrangliste, die erstmalige Teilnahme an einer EM und der Semifinal- Einzug bei der EURO 2016 für die Nationalmannschaft von Wales wohl nicht möglich gewesen.