Wahnsinn! PSG will 222 Mio. Euro für Neymar zahlen

Allerdings hat Brasiliens Megastar erst im vergangenen Sommer bis 2021 bei Barça verlängert - inklusive der astronomischen Ausstiegsklausel von 222 Millionen. Im Laufe dieser Woche will sich Neymars Vater mit dem PSG- Präsidenten, Scheich Nasser Al- Khelaifi, treffen. Sollte der Neymar- Clan dabei Interesse an einem Transfer bekunden, will Paris die von Barça geforderte Summe zahlen.

Neymar mit der „steirischen Eiche“ Arnold Schwarzenegger Foto: Facebook.com

Der Deal würde die Transferrekorde geradezu zertrümmern. Die Bestmarke hält seit 2016 Paul Pogba, der um 105 Millionen Euro von Juve zu Manchester United transferiert wurde.

Der derzeit auf Ibiza urlaubende Cristiano Ronaldo kündigte für die kommenden Tage "große Neuigkeiten" an. Gemeint ist damit wohl sein Verbleib in Madrid - oder die anstehende Hochzeit mit seiner schwangeren Freundin Georgina. Beim Transfer- Hickhack rund um Pierre- Emerick Aubameyang hat Dortmund indes ein Machtwort gesprochen: Nachdem die Fast- Transfers zu AC Milan und nach China alle gescheitert sind, wird der Bundesliga- Torschützenkönig beim BVB bleiben.

