Wahnsinn! Almer mit Kreuz- und Seitenbandriss?

Bitterer Abend für Robert Almer in Rom! Der ÖFB- Teamkeeper musste in der ersten Hälfte der Europa- League- Partie der Wiener Austria bei der AS Roma leider verletzt ausgewechselt werden. Die erste Kurz- Einschätzung der Wiener Austria: Verdacht auf Kreuz- und Seitenbandriss. Das könnte einem Karriereende von Österreichs bestem Torhüter gleichkommen. Im Video oben sehen Sie, wie die mitgereisten Austria- Fans im Römer Olympiastadion zu Beginn Pyrotechnik zündeten.