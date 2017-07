Wacker Innsbruck verliert Topstürmer Patrik Eler!

"Patrik ist an uns herangetreten und hat um den Wechsel gebeten. Wir haben alles versucht, um ihn in Tirol zu halten, aber Frankreich ist für ihn finanziell und sportlich eine zu große Chance, die wir ihm nicht verwehren wollen", erklärte Wackers General Manager Alfred Hörtnagl. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Der 26- Jährige hatte in seiner Premierensaison bei Wacker voll eingeschlagen und sich deshalb am Ende auch über die Auszeichnung als bester Spieler der Saison freuen dürfen.

Dedic war ablösefrei und unterzeichnete einen Einjahresvertrag samt Option. Der 32- jährige Angreifer war neben seiner Heimat auch lange Jahre in Italien (Parma, Empoli, Cremonese, Frosinone, Piacenza) und Deutschland (VfL Bochum, Dynamo Dresden, FSV Frankfurt, SC Paderborn) tätig. In der Serie A brachte er es auf 16 Spiele, in der deutschen Bundesliga auf 27 Matches. "Er hat bewiesen, dass er torgefährlich ist und für jedes Team eine Bereicherung sein kann", sagte Hörtnagl.