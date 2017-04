WAC verspielt gegen Mattersburg 2:0- Führung!

Die 3449 Zuschauer in der Lavanttal- Arena erlebten eine flotte Partie, in der eine 106 km/h schnelle Freistoß- Granate aus 34 Metern von Offenbacher die Gastgeber bereits in der zehnten Minute in Führung brachte. Mattersburg- Tormann Markus Kuster, der mit den Fäusten abwehren wollte, aber den Ball verfehlte, sah dabei gar nicht gut aus. Der WAC hätte nur drei Minuten später bereits auf 2:0 stellen können, doch beim Kopfball von Michael Sollbauer nach Jacobo- Freistoß zeichnete sich Kuster mit einer Glanzparade aus.

Praktisch im Gegenzug hatte Mattersburg die erste Ausgleichsmöglichkeit, doch Röcher jagte den Ball über die Latte (14.). Wenig später war WAC- Tormann Raphael Sallinger, der wegen einer Wadenverletzung von Stammgoalie Alexander Kofler zu seinem Bundesliga- Debüt kam, bei einer Röcher- Chance noch mit den Fingerspitzen dran und Joachim Standfest rettete vor der Linie (17.). Mattersburg bestimmte nun klar das Spiel, doch weitere nennenswerte Chancen der Gäste blieben vor der Pause aus.

Nach dem Wechsel hatte Sallinger Glück, als er nach einem Rückpass David Atanga anschoss und der Ball über die Latte flog (52.) - ebenso wie bei einem Gewaltschuss von Philipp Erhardt aus gut 20 Metern (57.). Der Ausgleich lag also in der Luft, doch ein schwerer Schnitzer vom in der Pause für den angeschlagenen Nedeljko Malic eingewechselten Thorsten Mahrer ermöglichte Offenbacher einen Gewaltschuss aus 25 Metern, der im rechten Eck zum 2:0 einschlug (66.). Damit schien die Partie entgegen dem Spielverlauf vorentschieden zu sein.

Foto: GEPA

Doch Mattersburg ließ sich nicht hängen und machte weiter das Spiel. Diese Bemühungen wurden im Finish binnen kürzester Zeit gleich doppelt belohnt. Nach einem weiten Höller- Ball, der von Michael Sollbauer unglücklich mit dem Kopf verlängert wurde, besorgte Röcher den Anschlusstreffer. Und nur eine Minute später war es dann Höller selbst, der nach einem Schuss von Farkas und Abwehr von Sallinger zum 2:2 abstaubte. In der Nachspielzeit hätte Stefan Maierhofer sogar fast noch das 3:2 für die Gäste erzielt, doch sein Kopfball nach Jano- Flanke zischte knapp an der Stange vorbei (92.).

Das Ergebnis:

RZ Pellets WAC - SV Mattersburg 2:2 (1:0)

Wolfsberg, Lavanttal- Arena, 3449, SR Harkam

Tore: 1:0 (10.) Offenbacher (Freistoß), 2:0 (66.) Offenbacher, 2:1 (85.) Röcher, 2:2 (88.) Höller

Gelbe Karten: Offenbacher, Sollbauer bzw. Malic, Atanga

WAC: Sallinger - Standfest, Sollbauer, Drescher, Palla - G. Nutz (64. Orgill), Offenbacher (80. Ratisch), Tschernegg, Klem - Prosenik (79. Wernitznig), Jacobo

Mattersburg: Kuster - Farkas, Malic (46. Mahrer), Ortiz, Novak - Jano, Erhardt - Templ (55. Höller), Atanga (68. Bürger), Röcher - Maierhofer

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 31 21 6 4 46 69 2. Austria 31 18 2 11 16 56 3. Altach 31 15 7 9 2 52 4. Sturm Graz 31 16 3 12 15 51 5. Admira 30 11 7 12 -12 40 6. Wolfsberg 31 9 8 14 -16 35 7. Rapid 30 8 10 12 4 34 8. Mattersburg 31 9 7 15 -15 34 9. St. Pölten 31 8 8 15 -18 32 10. Ried 31 8 4 19 -22 28