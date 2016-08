WAC und Admira gleichsam auf Suche nach Torerfolg

Der WAC sollte dennoch gewarnt sein. In den jüngsten zwölf Heimspielen gingen die Wolfsberger nur einmal als Verlierer vom Platz - beim 1:2 gegen die Admira Mitte Mai. Im davorliegenden Heimspiel gab es noch ein 4:0 gegen die Niederösterreicher. Admiras Trainer Oliver Lederer erkannte folgerichtig: "Es wird schwierig für uns. Sie haben uns mit dem Publikum im Rücken immer wieder vor Probleme gestellt - aber wir haben es auch immer wieder hinbekommen, dass wir Punkte entführt haben."

Der ehemalige Rapid- Profi erinnerte gleichsam an das "tolle Ergebnis" des nächsten Gegners gegen seinen Ex- Klub. Ein 1:1 rangen die Wolfsberger den Grün- Weißen zuletzt ab. Ausgerechnet der von Rapid ausgeliehene Philipp Prosenik erzielte den späten Ausgleich. "Ich hab jetzt endlich mein erstes Tor erzielt und will natürlich gleich nachlegen", meinte der Angreifer danach. Er darf sich gegen die Admira Hoffnungen auf einen Platz in der Start- Elf machen.

Trainer Heimo Pfeifenberger überlegt offenbar, mit Prosenik und Philip Hellquist auf einen Zwei- Mann- Sturm zu setzen. Mehr Tore zu erzielen bleibt nämlich ein klares Ziel der Kärntner.

Lederer erhofft sich "nötigen Auftrieb"

Die Admiraner haben sich ihrerseits in dieser Saison aber ebenfalls erst viermal in die Torschützenliste eingetragen. Ried wurde zuletzt 1:0 besiegt, es war der erste Saisonsieg für die Südstädter. "Ich hoffe, dass uns der Sieg den nötigen Auftrieb gibt. Dass wir uns eine Spur mutiger präsentieren, mehr Überzeugung ins Spiel legen können", meinte Coach Lederer, der den als Abwehrchef geholten, zuletzt angeschlagenen Ione Cabrera im letzten Spiel vor der Länderspielpause wohl noch nicht aufbieten wird.

Nach dem Spiel werden die Admiraner, die schon am 30. Juni in der Europa- League- Qualifikation in die Saison gestartet sind, einmal zwei Tage Pause machen. "Das braucht die Mannschaft, um die Akkus aufzuladen", sagte Lederer. "Danach wollen wir wieder angreifen."

Wolfsberger AC - FC Admira Wacker Mödling

Wolfsberg, Lavanttal- Arena, 18.30 Uhr, SR Weinberger

Saisonergebnisse 2015/16: 0:1 (a), 4:0 (h), 2:0 (a), 1:2 (h)

Mögliche Aufstellungen:

WAC: Kofler - Standfest, Sollbauer, Rnic, Klem - Zündel, Hüttenbrenner, Tschernegg, Jacobo - Hellquist, Prosenik

Ersatz: Dobnik - Baldauf, Drescher, Offenbacher, Rabitsch, G. Nutz, Topcagic

Es fehlen: Trdina, Rosenberger (beide Kreuzbandriss), Palla (Rücken)

Admira: Kuttin - Zwierschitz, Lackner, Wostry, Posch - Ebner - Sax, Toth, Knasmüllner, Starkl - Grozurek

Ersatz: Leitner - Maranda, Strauss, Wessely, Blutsch, Spiridonovic, Monschein, Vastic

Es fehlen: Pavic (nach Zehenverletzung), Ayyildiz (Knie), Yavuz, Maier (im Aufbautraining), Cabrera (noch Trainingsrückstand)

Fraglich: Bajrami (Sehnenentzündung), Roguljic (Entzündung Fersenbein)