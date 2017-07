Vienna: Kampf um Ostliga geht vor Gericht weiter

"Es geht um die Existenz der Vienna. Wir würden durch die Rückversetzung in die zweite Landesliga die Amateurmannschaft verlieren!" So begründet Geschäftsführer Gerhard Krisch den Entschluss, den Kampf gegen die Verbannung aus der Ostliga fortzusetzen. Heißt im Klartext, dass sich der Traditionsverein an den Obersten Gerichtshof wendet, um den Zwangsabstieg in die Fünftklassigkeit zu verhindern.

Die Vienna stellte am Montag beim Bezirksgericht Leopoldstadt einen Antrag auf Revision des Rekurses. Und siehe da: Am Montagabend machten Gerüchte die Runde, wonach dem Antrag auf aufschiebende Wirkung stattgegeben wurde und die Vienna nun doch in der Regionalliga antreten darf. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Christian Pollak, Kronen Zeitung