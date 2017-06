Videobeweis in der Champions League muss warten!

Abwarten! Die UEFA hat noch keinen Zeitplan für eine mögliche Einführung des Videobeweises in der Champions League. Überprüfungen von Schiedsrichterentscheidungen mit TV- Bildern werde es kommende Saison "noch nicht" geben, sagte UEFA- Präsident Aleksander Ceferin am Donnerstag nach einer Sitzung des Exekutivkomitees des Kontinentalverbands in Cardiff.