Video: Massenprügelei bei russischem Cup- Finale

Lok Moskau hat zum siebenten Mal den russischen Cup gewonnen! Der Tabellen- Achte der laufenden Saison setzte sich im Finale in Sotschi dank Toren von Igor Denisow (76.) und Aleksej Mirantschuk (90.) gegen Ural Jekaterinburg mit 2:0 durch und geht damit nächste Saison in der Europa League an den Start. Kurz vor dem Schlusspfiff lieferten sich die Teams eine regelrechte Massenprügelei (siehe Video oben).