Video: Handspiel- Skandal bei Schalkes Pleite

Der FC Schalke 04 stürzt immer weiter in die Krise. Der kommende Gegner von RB Salzburg in der Europa League unterlag am Sonntag bei Hoffenheim 1899 mit 1:2. Für Schalke war es bereits die fünfte Niederlage im fünften Ligaspiel. Als einziges Team in der deutschen Bundesliga ist das Schlusslicht noch ohne Punkte. ÖFB- Teamspieler Alessandro Schöpf war ab der 58. Minute im Einsatz. Im Video oben sehen Sie alle Highlights!