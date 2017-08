Vertrag bis 2020! Rapid bestätigt Galvao- Transfer

Was seit Tagen als fix galt, bestätigte der SK Rapid am Freitagvormittag: Galvao wechselt von Altach nach Hütteldorf und erhält dort einen Vertrag bis Sommer 2020. Rapid- Sportchef Fredy Bickel spricht von einem "bereits gestandenen Spieler, der sowohl auf der linken Außenbahn in der Abwehr und im Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung einsetzbar ist".