Vermisster HSV- Manager Timo Kraus tot aufgefunden

Timo Kraus, der Leiter des Merchandising beim Hamburger SV, ist tot. Der 44- Jährige war am 7. Jänner nach einer Feier spurlos verschwunden. Die Polizei ging nach mehreren Wochen Ermittlungen von einem Unfall aus.

Beim Hamburger Hafen wurde in der Nähe des Museumsschiffes "Cap San Diego" eine Wasserleiche gefunden. Zunächst wollte die Polizei keine Angaben zur Identität des Toten veröffentlichen. Doch der Ausweis des HSV- Managers wurde bei der Leiche gefunden.

Todesursache noch unklar

Auch ein DNA- Test bestätigte die Vermutungen. "Der Abgleich des Zahnstatus hat ergeben, dass es sich bei dem Toten zweifelsfrei um Timo Kraus handelt", sagte ein Pressesprecher der Hamburger Polizei. Die Todesursache ist allerdings noch nicht geklärt. Laut erster Obduktion wurden keine Hinweise auf ein Fremdverschulden gefunden.

Foto: GEPA

Dennoch gibt sein Tod Rätsel auf. Der 44- jährige Deutsche besuchte in der Nacht, in der er verschwand, eine Betriebsfeier. Danach setzte er sich an den Landungsbrücken in ein Taxi. Er kam jedoch nie zu Hause in seinem Heimatort in Buchholz an.

Laut Polizei sei Kraus alleine unterwegs gewesen. Sein Handy konnte zuletzt um 0.40 Uhr ganz in der Nähe des Lokals geortet werden. Der Taxifahrer, der als Zeuge wichtige Details liefern könnte, hat sich nie bei der Polizei gemeldet. Timo Kraus hinterlässt eine Frau und zwei Söhne.