Vastic sauer: "Nie und nimmer ein Elfmeter!"

Sie konnten einem fast leid tun. Auch wenn es kein fußballerischer Leckerbissen war, was Mattersburg gegen Ried ablieferte, so investierte der Tabellenletzte doch weit mehr in das Spiel als der Gegner und schien letztlich durch das Tor von Mario Grgic mit dem so wichtigen "Arbeitssieg" belohnt zu werden.

Elfer in Minute 91

Bis Peter Zulj nach einem Duell mit Alois Höller im Strafraum fiel, den von Schiedsrichter Harkam verhängten Elfmeter in Minute 91 selbst zum 1:1- Endstand verwertete. "Nie und nimmer ein Elfer", wetterte Trainer Ivo Vastic, der davor zumindest eine elferwürdigere Attacke auf der anderen Seite an Thorsten Röcher gesehen hatte, dessen Team erst vor einer Woche gegen Rapid krass benachteiligt worden war. Und feuerte eine Breitseite gegen die Referees ab: "Sie sind respektlos gegenüber uns Trainern, da fühlt man sich unfair behandelt. Gegen Rapid habe ich Herrn Schüttengruber zur Pause ruhig gefragt, warum er das Tor nicht gegeben hat - und er ging mich voll an." Den Fehler hatte davor freilich Schüttengruber begangen. Vastic: "In unserer Situation nur schwer zu verarbeiten."

Keine Hilfe von oben

"Der da oben schaut derzeit wirklich nicht auf uns runter", drückte es Höller pathetisch aus, "aber das wird sich wieder ändern, noch sind 81 Punkte zu vergeben!" Zumindest die Statistik gibt den Burgenländern recht darin, ruhig zu bleiben - 2010 und 2011 starteten sie mit jeweils nur vier Punkten im ersten Viertel sogar noch schlechter und blieben in der Liga, im Abstiegsjahr waren auch 12 keine Garantie. Dennoch wird man bald die Kurve kratzen müssen! Am besten gleich Samstag bei Admira, die in Runde eins in Matterburg 1:0 gewann. Glücklich. Auch damals schon schaute der da oben einfach weg.