US- Damenteam fordert gleiche Bezahlung wie Männer

"Wir sind Amerikas 'Dream Team', wir waren an der Spitze. Und ich denke, wir sind die Nummer 1 in der Geschichte des Frauensports", sagte die zweifache Olympiasiegerin und Weltfußballerin von 2015, Carli Lloyd, am Sonntag in der TV- Sendung 60 Minutes.

21.11.2016, 10:32 AG/red