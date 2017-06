Ups! Neue Stadionuhr der Boca Juniors geht falsch

Sie bemisst damit die Zeit seit Gründung des Vereins aus Buenos Aires - doch eigentlich müsste sie - nach dem Hamburger Vorbild - die Zeit seit der Zugehörigkeit zur ersten argentinischen Liga bemessen, wie das Portal "goal.com" süffisant bemerkte - und zu manchen Diskussion im Internet führte. Da die Boca Juniors erst seit 1913 in der ersten Liga spielen, müsse die Uhr daher 104 Jahre anzeigen.

Die Stadionuhr in Hamburg Foto: AFP

Der Klub aus dem Arbeiter- und Hafenviertel La Boca gewann am letzten Saison- Spieltag mit 2:1 gegen Union Santa Fe, war aber vorher bereits als Meister festgestanden. Argentinischer Rekordmeister ist mit 36 Titeln weiterhin der große Stadtrivale River Plate, der Klub der Mittel- und Oberschicht. River Plate stieg allerdings 2011 nach 80 Jahren in der Primera Division ab und spielte ein Jahr in der zweiten Liga.