Union Berlin verteidigt mit Trimmel Rang drei

Der 1. FC Union Berlin hat in der zweiten deutschen Bundesliga den Aufstiegs- Relegationsplatz drei mit Erfolg verteidigt. Die Mannschaft aus Köpenick, für die Christopher Trimmel durchspielte, gewann am Freitag zu Hause gegen 1860 München mit 2:0 (1:0). Die Tore zum hoch verdienten Erfolg erzielten vor 20.176 Zuschauern An der Alten Försterei Steven Skrzybski (41.) und Simon Hedlund (60.).