Union auch dank Hosiner weiter im Aufstiegsrennen

Union Berlin befindet sich auch dank eines Tores des früheren ÖFB- Teamstürmers Philipp Hosiner weiter im Rennen um den Aufstieg in die deutsche Bundesliga. Die Berliner setzten sich am Freitag in der zweiten Liga gegen den SV Sandhausen mit 2:1 (1:0) durch und zogen bei einem Spiel mehr nach Punkten mit dem Zweiten Braunschweig und dem Dritten Hannover gleich.