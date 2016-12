"Unfassbar" - Dortmund übt harte Kritik am Referee

Der 27- jährige Referee übersah beim 2:1- Treffer der Hoffenheimer einen Rempler des TSG- Stürmers Sandro Wagner. "Den Schubser sieht jeder. Der Linienrichter steht fünf Meter entfernt. Wahnsinn! Das ist unfassbar. So spielt er nun mal, das wissen wir ja", tobte Watzke nach der Partie.

Foto: SKY DE

Kurz vor der Halbzeit sah Dortmund- Star Marco Reus zudem noch Gelb- Rot - und das zu Unrecht! In einem Sprintduell hielt der Hoffenheimer Amiri den deutschen Nationalspieler am Trikot fest und ging zu Boden. Reus wurde vom Schiri fälschlicherweise vom Platz gestellt. "Die Szene beim Platzverweis ist unfassbar. Er zieht ihn da eine Minute am Trikot. So eine Schiedsrichterleistung ist unglaublich. Er macht das ja nicht extra. Aber das sind eklatante Fehlentscheidungen", schüttelte Watzke den Kopf. Vor lauter Zorn trat Reus dann sogar noch ein Loch in eine Scheibe des Spielertunnels.

Damit könnten Meister Bayern München und der punktegleich Verfolger RB Leipzig dem BVB am Wochenende bereits auf zehn Punkte enteilen. Hoffenheim bleibt indes neben Champions- League- Sieger Real Madrid als einzige Mannschaft in Europas Top- Ligen ohne Niederlage.