Uli Hoeneß vor Comeback als Bayern- Präsident

Der Weg zurück ins Präsidentenamt des FC Bayern ist für Uli Hoeneß formell geebnet. Der Verwaltungsbeirat um den Vorsitzenden Edmund Stoiber schlug in seiner Sitzung am Samstag satzungsgemäß die Kandidaten für die Wahl des Präsidiums bei der Jahreshauptversammlung am 25. November vor. Demnach steht der 64- jährige Hoeneß für das Präsidentenamt zur Wahl.