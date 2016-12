UEFA- Wertung: Österreich erobert Platz 15 zurück

Dank des Remis von Rapid und des Sieges von Salzburg hat Österreich am Donnerstag in der UEFA- Fünfjahreswertung Platz 15 zurückerobert und kann damit in der Saison 2018/19 vorerst wieder mit einem Quintett auf internationalem Parkett bzw. einem zweiten Platz in der Champions- League- Qualifikation rechnen. Zunichte könnte das aber von der für 2018/19 anvisierten Europacup- Reform gemacht werden.