Überragend! David Villa lässt Fußball- Welt staunen

Mit seinem Treffer zum 2:0 sorgte Villa nicht nur für die Entscheidung in diesem Spiel, sondern verzückte auch die Fußball- Welt. Sein Kunststück sehen Sie oben im Video!

Foto: YouTube.com, APA/AFP/Alex Menendez

Villa wurde mit Spanien 2010 Weltmeister und 2008 Europameister. Mit den Vereinen Real Saragossa, FC Valencia, FC Barcelona und Atletico Madrid feierte er zahlreiche Erfolge in Spanien. Nach einem kurzen Engagement in Australien kickt er nun seit Anfang 2015 beim New York City FC in der Major League Soccer.