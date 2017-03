U19- Team unterliegt Tschechen und verpasst EM!

Österreichs U19- Nationalteam hat den Sprung zur Europameisterschaft verpasst! Zum Abschluss von Quali- Gruppe 6 unterlag Rot- Weiß- Rot am Montagabend in Uherske Hradiste Tschechien mit 0:3 (0:1). Ein Eigentor dämpfte die Hoffnungen auf den unbedingt notwendigen Sieg schon in der zweiten Minute, im Finish kassierte man in Unterzahl noch zwei weitere Treffer. Die Gastgeber lösten souverän das EM- Ticket.