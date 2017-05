Twitter- Battle! Red Bull Salzburg provoziert Rapid

Selbst nach dem 1:1- Remis der Wiener Austria in Altach steht Salzburg noch nicht endgültig als Meister fest. Zwölf Punkte sind noch zu vergeben. Die Veilchen müssten aber alle Spiele gewinnen und Salzburg dürfte gar nicht mehr punkten. Zudem weist das Team von Oscar Garcia das bessere Torverhältnis auf (+45/+16).

Am Samstag steigt das große Duell gegen Rapid. Ausgerechnet in der 33. Runde könnten die "Bullen" den Titel zuhause perfekt machen. Via Twitter riefen die Salzburger die "Mission 33" aus (bezogen auf die jeweilige Runde): ""Lasst uns gemeinsam gegen Rapid den Meistertitel fixieren!"

Eine provokante Anspielung nach Hütteldorf, schließlich warten die Rapidler seit neun Jahren auf den 33. Meistertitel. Rapids Retourkutsche ließ nicht lange auf sich warten: "Sorry, das müsst ihr verschieben. In der 34. Runde ist es dann spätestens so weit und wir sind sicher, dass 33 Fans mit Euch feiern. ;- )"

Daraufhin schlug Salzburg zurück: ""Ihr kennt euch ja aus, wie das so ist...wenn man die Mission 33 laufend verschieben muss ;- )"

Und die Hütteldorfer geben sich daraufhin selbstbewusst:

Twitter-

ÖFB-

Cup-

DasBattle sorgt nicht nur in der Bundesliga für Brisanz. Beide Mannschaftent treffen auch imFinale am 1. Juni aufeinander.

Hier im Video sehen Sie Salzburgs Pleite gegen Mattersburg:

Video: SKY