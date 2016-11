TV- Experte Scholl: "ÖFB- Team fällt auseinander!"

Auch zum Jahresausklang konnte unser Nationalteam im Heim- Testspiel gegen die Slowaken nicht überzeugen, von einem "sinnlosen" Test war die Rede. Die triste Bilanz: drei Siege, drei Unentschieden und sechs Niederlagen im Jahr 2016. "Man muss feststellen, dass es ergebnistechnisch kein erfolgreiches Jahr war", so Koller.

Foto: GEPA

Kritik gab es jetzt nun auch aus Deutschland. In der ARD gab Ex- Bayern- München- Kicker Mehmet Scholl zu Protokoll: "Bei Österreich geht etwas kaputt. Es gehört dringend repariert." Ein Negativ- Trend setzte sich über die verkorkste EM bis zur laufenden WM- Qualifikation fort, in der die viertplatzierte ÖFB- Auswahl nach vier Runden sechs Punkte hinter Spitzenreiter Irland liegt. Die Fans sind sauer, lediglich 14.200 Zuseher kamen zum letzten Spiel des Jahres. Unmut macht sich breit.

Koller muss seine Sturheit ablegen, sind sich einige Experten sicher. Vor allem das Thema David Alaba spaltet die Nation - defensives Mittelfeld oder linker Verteidiger, wo soll der ÖFB- Star spielen? Koller will nicht darüber sprechen, für ihn ist Alaba im Mittelfeld unverzichtbar. Der ÖFB- Coach versucht nach dem desolaten Länderspieljahr zu beruhigen: "Wenn man sich die Partien anschaut, kann ich der Mannschaft nicht den Vorwurf machen, nicht alles versucht zu haben. Es waren immer sehr enge Spiele." Es kann also eigentlich nur besser werden ...