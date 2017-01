TV- Experte kritisiert Klopp: "Mangel an Respekt"

Der Wiener Andreas Weimann ließ mit seinem Tor den Zweitliga- Nachzügler im FA- Cup jubeln und stürzte somit Liverpool in die Krise. Die Kritik an der Mannschaft und vor allem an Trainer Klopp wird immer lauter. Lineker zeigte sich verärgert auf Twitter: "Ich verstehe nicht, dass Klopp seine Reserve spielen lässt, obwohl sie gar nicht in einem europäischen Wettbewerb vertreten sind." Der Ex- Stürmer legte auch noch nach: "Das zeigt einen Mangel an Tiefenkenntnis des englischen Fußballs und Respekt."

Der Coach selbst nahm das Ausscheiden auf seine Kappe: "Ich bin zu hundert Prozent dafür verantwortlich. Das war einfach nur schlecht", so Klopp nach der bitteren Pleite.