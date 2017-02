TV- Experte: Harte Kritik an ÖFB- Kicker Dragovic!

Bei zumindest zwei Gegentoren sah der Wiener alles andere als gut aus. Vor dem 0:2 fabrizierte der ÖFB- Internationale einen Querschläger in den Lauf von Kevin Gameiro. Der Franzose bediente Landsmann Antoine Griezmann, der ohne Problem einschob. Den Abend zum Vergessen machte ein Elfervergehen von "Drago" komplett. Der Innenverteidiger riss Gameiro nieder, der den Strafstoß sicher verwertete. HIER geht's zu den Spielberichten der beiden Dienstag- Partien in der Champions League!

Foto: GEPA

Schmidt nimmt Dragovic nach Kritik in Schutz

"Es tut mir leid für ihn. Er hätte heute besser nicht Fußball gespielt", so Meijer nach dem verpatzten Königsklassen- Abend des ÖFB- Kickers. Die deutsche "Bild"- Zeitung sprach sogar davon, dass Dragovic "nicht reif für die Königsklasse" sei.

Trainer Roger Schmidt nahm seinen Schützling nach der Partie in Schutz: "Ich will das nicht an Drago festmachen. Das passiert halt mal!"