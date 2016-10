Trotz Pleite: San Marino feiert & schockt Experten

Es war ein magischer Moment für den Fußball- Zwerg San Marino! Dem kleinen Land gelang am Dienstagabend Historisches: Nach 15 Jahren durfte man beim 1:4 in Norwegen endlich wieder einen Auswärtstreffer in der WM- Qualifikation bejubeln, der sogar Norwegens TV- Experten schockte (oben im Video).