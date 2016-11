Triplepack! Ronaldo gewinnt gegen Atletico mit 3:0

Real baute damit die Tabellenführung in der zwölften Runde auf vier Punkte aus, da Verfolger FC Barcelona ohne Lionel Messi zu Hause gegen Malaga über ein torloses Remis nicht hinauskam. Atletico hat als Fünfter jetzt schon neun Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter.

Foto: APA/AFP/GERARD JULIEN

Erster Derby- Sieg seit 2013

Es war der erste Real- Sieg im Duell mit Atletico in der Primera Division seit 27. April 2013. Seit damals hatte es zwei Remis und vier Niederlagen gegeben. Beim letzten Meisterschaftderby im Calderon stand einmal mehr Ronaldo im Fokus. Der Portugiese brachte die Truppe von Trainer Zinedine Zidane etwas glücklich in Führung, sein Freistoß aus 25 Metern wurde vom in der Mauer postierten Stefan Savic unglücklich abgefälscht (23.). Das 1:0 vor der Pause war aber mehr als verdient, Atletico blieb im Gegensatz zum Lokalrivalen ohne Topchance.

Nach dem Seitenwechsel war von den Hausherren mehr zu sehen, im Abschluss fehlte aber die Effizienz. Die passte dafür bei Real. Ronaldo wurde von Savic im Strafraum gelegt, und der Gefoulte selbst vollendete souverän vom Punkt (71.). Sechs Minuten später verwertete der Portugiese auch noch eine ideale Bale- Hereingabe mustergültig. Es war der zweite Saison- Triplepack für den 31- Jährigen nach jenem gegen Alaves am 29. Oktober, nach neun Ligaspielen hält er nun bei acht Toren, inklusive Champions League sind es zehn. In der 83. Minute bekam der Matchwinner seinen verdienten Abschiedsapplaus.

Die Ergebnisse der 12. Runde:

Freitag

Betis Sevilla - Las Palmas 2:0

Samstag

Deportivo La Coruna - FC Sevilla 2:3

FC Barcelona - Malaga 0:0

Eibar - Celta de Vigo 1:0

Atletico Madrid - Real Madrid 0:3

Sonntag

Alaves - Espanyol Barcelona 12.00

Valencia - Granada 16.15

Sporting Gijon - Real Sociedad 18.30

Athletic Bilbao - Villarreal 20.45

Montag

Leganes - CA Osasuna 20.45