Triplepack! Messi schießt seinen "Ex" Guardiola ab

Bayern München gelang nach drei Pflichtspielen ohne Sieg wieder ein voller Erfolg. Gegen die PSV Eindhoven holten ein furios beginnender David Alaba und Co. einen 4:1 Heimsieg.

Arjen Robben (li.) und Thomas Müller bejubeln Bayerns souveränen Heimsieg gegen PSV. Foto: AP

Atletico Madrid setzte sich auswärts gegen den FK Rostow 1:0 durch. Neben dem englischen Meister Leicester sind Atletico und Barcelona die einzigen Clubs im Bewerb, die noch über eine weiße Weste verfügen und nach drei Spieltagen das Maximum von neun Punkten auf dem Konto haben.

Arsenal überrollt Ludogorez Rasgrad

In der Gruppe A hielten sich Arsenal und Paris Saint- Germain mit Pflichtsiegen gegen Ludogorez Rasgrad bzw. den FC Basel schadlos. Beim 3:0 von PSG gegen den Schweizer Meister kam ÖFB- Teamstürmer Marc Janko ab der 78. Minute zum Einsatz. Arsenal fertigte Ludogorez 6:0 ab, Mesu Özil gelang dabei ein Hattrick (56. Minute, 83., 87.). Napoli unterlag in seinem Pool B vor eigenem Publikum 2:3 gegen Besiktas Istanbul. Benfica Lissabon gewann bei Dynamo Kiew mit 2:0.

Traurige Rückkehr für Guardiola

Manchester City hatte die Partie bei der Rückkehr von Ex- Coach Pep Guardiola ins Camp Nou zu Beginn unter Kontrolle, als Messi Barcelona in der 17. Minute nach einer Einzelaktion in Führung schoss. Die Gäste- Abwehr machte beim Solo des Argentiniers einen schläfrigen Eindruck. Ein folgenschwerer Fauxpas von Manchester- Schlussmann Claudio Bravo, dem ein Handspiel außerhalb des Strafraums die Rote Karte (53.) einbrachte, ermöglichte Barca in der zweiten Hälfte dann leichtes Spiel.

Messi (61., 69.) sorgte ergebnistechnisch für die Entscheidung. Der Weltfußballer hält nun bei 89 Treffern in der Champions League. In der 73. Minute sah Barcelona- Verteidiger Jeremy Mathieu das zweite Mal die Gelbe Karte, was dem Match aber keine Wendung mehr gab. Neymar (89.) sorgte im Finish für den Schlusspunkt. In der zweiten Begegnung der Gruppe C verhalfen Lars Stindl (57.) und Andre Hahn (77.) Borussia Mönchengladbach zu einem 2:0- Auswärtssieg gegen Celtic Glasgow.

Alaba bei Bayern- Sieg stark

Beim Befreiungsschlag der Bayern zeigte sich Alaba in der Anfangsphase sehr aktiv. Wenige Momente nach dem Anpfiff legte der Wiener für Thomas Müller auf, dessen Direktabnahme nur knapp das Tor verfehlte. Minuten nach der Führung durch Müller (13.) schoss Alaba selbst aufs Tor. In der 21. Minute lieferte seine abgefälschte Flanke die perfekte Vorlage für das 2:0 von Joshua Kimmich.

Luciano Narsingh brachte die PSV in der 41. Minute dann auf ein Tor heran, der Niederländer war seinem Gegenspieler Alaba entwischt. Zuvor hatten die Münchner Glück gehabt, dass die Offiziellen bei einem regulären Treffer von Gaston Pereiro auf Abseits entschieden. Nach dem Seitenwechsel rette Manuel Neuer gegen Pereiro (52.). Robert Lewandowski (59.) und Arjen Robben (84.) machten mit ihren Treffern aber alles klar für die Deutschen. Alaba spielte durch.

Atletico weiter vor Bayern

Im Parallelspiel in der Gruppe D dominierte Atletico gegen den FK Rostow, der Belgier Yannick Carrasco sorgte in der 62. Minute für den einzigen Treffer des Abends. Mit dem Sieg bleiben die Spanier in der Tabelle drei Punkte vor den Bayern auf Platz eins.

Die Ergebnisse der Mittwochspartien:

Gruppe A

Arsenal - Ludogorez Rasgrad 6:0 (2:0)

Tore: Sanchez (12.), Walcott (42.), Oxlade- Chamberlain (46.), Özil (56., 83., 87.)

Paris St. Germain - FC Basel 3:0 (1:0)

Tore: Di Maria (40.), Lucas (62.), Cavani (90.+3/Elfmeter). Basel: Janko ab 78.

Tabelle:

1. Arsenal 3 2 1 0 9:1 7

2. Paris St. Germain 3 2 1 0 7:2 7

3. FC Basel 3 0 1 2 1:6 1

4. Ludogorez Rasgrad 3 0 1 2 2:10 1

Gruppe B

SSC Napoli - Besiktas Istanbul 2:3 (1:2)

Tore: Mertens (30.), Gabbiadini (69./Elfmeter) bzw. Adriano (13.), Aboubakar (38., 86.)

Dynamo Kiew - Benfica Lissabon 0:2 (0:1)

Tore: Salvio (9.), Cervi (54.)

Tabelle:

1. SSC Napoli 3 2 0 1 8:6 6

2. Besiktas Istanbul 3 1 2 0 5:4 5

3. Benfica Lissabon 3 1 1 1 5:5 4

4. Dynamo Kiew 3 0 1 2 2:5 1

Gruppe C

Celtic Glasgow - Borussia Mönchengladbach 0:2 (0:0)

Tore: Stindl (57.), Hahn (77.)

FC Barcelona - Manchester City 4:0 (1:0)

Tore: Messi (17., 61., 69.), Neymar (89.)

Rote Karte: Bravo (Manchester/53.), Mathieu (Barcelona/73.)

Tabelle:

1. FC Barcelona 3 3 0 0 13:1 9

2. Manchester City 3 1 1 1 7:7 4

3. Borussia Mönchengladbach 3 1 0 2 3:6 3

4. Celtic Glasgow 3 0 1 2 3:12 1

Gruppe D

FK Rostow - Atletico Madrid 0:1 (0:0)

Tore: Carrasco (62.)

Bayern München - PSV Eindhoven 4:1 (2:1)

Tore: Müller (13.), Kimmich (21.), Lewandowski (59.), Robben (84.) bzw. Narsingh (41.). Bayern: Alaba spielte durch

Tabelle:

1. Atletico Madrid 3 3 0 0 3:0 9

2. Bayern München 3 2 0 1 9:2 6

3. PSV Eindhoven 3 0 1 2 3:7 1

4. FK Rostow 3 0 1 2 2:8 1