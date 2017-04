Traum- Debüt für Bastian Schweinsteiger in Chicago

Beim 2:2 (1:0) gegen Montral debütierte Schweinsteiger gleich in der Startelf und ließ die Fans nach einer guten Viertelstunde jubeln. Nach einem Eckball für Fire erzielte der Weltmeister per Kopf die 1:0- Führung. Der Ex- Bayern- Star spielte 90 Minuten durch.

Die Kanadier drehten die Partie aber in der zweiten Hälfte durch Treffer von Matteo Mancosu (61.) und Ballou Tabla (90.). Der eingewechselte Luis Solingnac (90.+3) rettete Fire das Remis. Zudem wurden sowohl Chicagos Juninho (71./Gelb- Rot) als auch Montreals Victor Cabrera (80./Rot) vorzeitig in die Kabine geschickt.