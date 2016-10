Traum- Comeback für Messi! Atletico mit Kantersieg

Die weiteren Tore vor 83.500 Zuschauern im Camp Nou erzielten Rafinha (21., 36.) und Luis Suarez (43.). Barca (16 Punkte) rückte durch den Erfolg zumindest zwischenzeitlich auf den zweiten Tabellenplatz der Primera Divison hinter FC Sevilla (17) vor. Die beiden Madrider Klubs Atletico und Real (je 15) konnten Barcelona am späten Samstagabend aber wieder überholen.

Atletico Madrid verteidigt Tabellenführung souverän

Atletico Madrid bleibt Spitzenreiter in der spanischen Meisterschaft. Die Madrilenen fertigten am Samstag Schlusslicht Granada mit 7:1 (2:1) ab. Isaac Cuenca hatte den Außenseiter zunächst in Führung gebracht (18.), ehe die Mannschaft von Trainer Diego Simeone aufdrehte.

Yannick Ferreira- Carrasco (34., 45., 61.), Nicolas Gaitan (63., 81.), Angel Correa (85.) und Tiago (87.) schossen den fünften Saisonsieg für das in der Primera Division weiter ungeschlagene Atletico heraus.

Primera Division, 8. Runde:

Freitag

Las Palmas - Espanyol Barcelona 0:0

Samstag

Leganes - FC Sevilla 2:3

FC Barcelona - Deportivo La Coruna 4:0

Atletico Madrid - Granada 7:1

Betis Sevilla - Real Madrid 1:6

Sonntag

Alaves - Malaga 12 Uhr

Athletic Bilbao - Real Sociedad 16.15 Uhr

Sporting Gijon - Valencia 18.30 Uhr

Villarreal - Celta de Vigo 20.45 Uhr

Montag

Eibar - CA Osasuna 20.45 Uhr

# Team Sp S U N +/- P 1. Atletico 8 5 3 0 18 18 2. Real Madrid 8 5 3 0 14 18 3. Sevilla 8 5 2 1 4 17 4. Barcelona 8 5 1 2 16 16 5. Villarreal 7 3 4 0 5 13 6. Las Palmas 8 3 3 2 3 12 7. Ath. Bilbao 7 4 0 3 2 12 8. Eibar 7 3 2 2 2 11 9. Real Sociedad 7 3 1 3 0 10 10. Celta Vigo 7 3 1 3 -2 10 11. Leganes 8 3 1 4 -4 10 12. Alaves 7 2 3 2 1 9 13. Malaga 7 2 2 3 -2 8 14. La Coruna 8 2 2 4 -5 8 15. Real Betis 8 2 2 4 -9 8 16. Espanyol 8 1 4 3 -5 7 17. Gijon 7 2 1 4 -10 7 18. Valencia 7 2 0 5 -5 6 19. Osasuna 7 0 3 4 -8 3 20. Granada 8 0 2 6 -15 2