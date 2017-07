Trainingsrückstand! Austria- Sturm ohne Kayode

Im Sturm wird Fink wohl auf Christoph Monschein vertrauen. "Christoph ist stärker in den Räumen, Kevin (Friesenbichler, Anm.) hat dafür im Strafraum die Nase vorn", erläuterte Fink seine Überlegungen. Larry Kayode sei derzeit aufgrund des Trainingsrückstandes kein Thema. Der Nigerianer liebäugelt weiterhin mit einem Abschied aus Wien. Dass Altach bereits vier Pflichtspiele mehr in den Beinen hat, störte Fink nicht. "Einerseits ist Altach schon im Rhythmus, auf der anderen Seite hatten sie jetzt ein Auswärtsspiel in Weißrussland", spielte er auf den weiten Reiseweg der Vorarlberger an.

Foto: GEPA

Austrias Neo- Abwehrchef Heiko Westermann sah die Veilchen in der Favoritenrolle. "Wir haben die Qualität, sie zu schlagen, sind gut auf die Altacher vorbereitet." Unterschätzen werde man den Gegner aber nicht. "Das ist eine starke Mannschaft. Ich weiß, dass sie letztes Jahr Herbstmeister waren. Das zeigt ihre Qualität."

Schmidt und Altach noch ungeschlagen

Für die Altacher geht es unterdessen um die Fortsetzung einer erfolgreichen Serie. In den bisherigen fünf Pflichtspielen unter Schmidt blieb man stets ungeschlagen. Viel Mut können die Vorarlberger aus den vergangenen Begegnungen mit den Veilchen in der heimischen Cashpoint- Arena schöpfen. Aus den letzten drei Spielen blieben, bei einem Torverhältnis von 8:2, sieben von neun Punkten im Ländle.