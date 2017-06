Trainer Letsch verlässt Liefering in Richtung Aue

"Ich freue mich riesig auf die Aufgabe und bin froh, dass ich hier bin. Die zweite Bundesliga ist eine fantastische Liga", erklärte Letsch, dessen Vertrag nur für die zweite Leistungsstufe gilt. Er trainierte in Deutschland zuvor schon die Stuttgarter Kickers und die SG Sonnenhof Großaspach. Danach wechselte er in den Nachwuchs von Salzburg, ehe er 2015 Cheftrainer beim ebenfalls von Red Bull finanzierten Erste- Liga- Klub FC Liefering wurde.

Thomas Letsch und Rene Aufhauser Foto: Andreas Tröster

Ende 2015 war Letsch für zwei Spiele auch Interimstrainer bei Österreichs Meister Salzburg. In Aue folgt er auf Domenico Tedesco, der das Team vor dem Abstieg gerettet hatte, nun aber zu Schalke 04 ging.

"Thomas Letsch ist gestern mit der Bitte um Freigabe für diese neue Aufgabe an uns herangetreten. Schweren Herzens haben wir uns entschlossen, ihm diesen Schritt zu ermöglichen", erklärte Liefering- Geschäftsführer Manfred Pamminger in einer Vereinsaussendung. Ein Nachfolger soll in den kommenden Tagen ernannt werden. Den Trainingsauftakt am Dienstag werden die beiden bisherigen Co- Trainer Alexander Zickler und Janusz Gora leiten.