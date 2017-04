Tottenham zerlegt Bournemouth mit 4:0!

Tottenham hat seinen Erfolgslauf in der englischen Premier League am Samstag fortgesetzt. Mit einem 4:0 gegen Bournemouth verkürzte der Tabellenzweite den Rückstand auf Spitzenreiter Chelsea vorerst auf vier Punkte. Mit dem zwölften Heimsieg in Serie bauten die "Spurs" ihren Klubrekord weiter aus. In den vergangenen sieben Ligaspielen haben sie das Punktemaximum eingefahren.