Tottenham- Star Kane brilliert auch gegen Everton

Dele Alli stellte in der zweiten Minute der Nachspielzeit auf 3:1. Romelu Lukaku (81.) und Enner Valencia (93.) trafen für Everton (81.). Zuletzt haben die Spurs am 29. Oktober beim 1:1 gegen Leicester in ihrer Heimarena in der Liga nicht gewinnen können. Verfolger Tottenham verkürzte den Rückstand auf Chelsea vorerst auf sieben Punkte. Der Spitzenreiter muss am Montagabend bei West Ham antreten.

ManCity nahm drei Punkte aus Sunderland mit

Manchester City schob sich indes in der Premier League auf den dritten Platz nach vor. Die "Citizens" besiegten Schlusslicht Sunderland dank Treffern von Sergio Aguero (42.) und Leroy Sane (59.) mit 2:0. Das Team von Trainer Pep Guardiola, das zum vierten Mal in Folge in der Liga gewann, hat zudem ein Spiel weniger absolviert als Konkurrent Liverpool auf Rang vier.

Die Ergebnisse der 27. Runde:

Samstag

Manchester United - Bournemouth 1:1

Leicester City - Hull City 3:1

Stoke City - Middlesbrough 2:0

Swansea City - Burnley 3:2

Watford - Southampton 3:4

West Bromwich - Crystal Palace 0:2

Liverpool - Arsenal 3:1

Sonntag

Tottenham Hotspur - Everton 3:2

Sunderland - Manchester City 0:2

Montag

West Ham - Chelsea (21 Uhr)

# Team Sp S U N +/- P 1. Chelsea 26 20 3 3 36 63 2. Tottenham 27 16 8 3 33 56 3. Manchester C. 26 17 4 5 24 55 4. Liverpool 27 15 7 5 24 52 5. Arsenal 26 15 5 6 24 50 6. Manchester U. 26 13 10 3 17 49 7. Everton 27 12 8 7 14 44 8. West Bromwich 27 11 7 9 2 40 9. Stoke 27 9 8 10 -8 35 10. Southampton 26 9 6 11 -2 33 11. West Ham 26 9 6 11 -9 33 12. Burnley 27 9 4 14 -10 31 13. Watford 27 8 7 12 -14 31 14. Bournemouth 27 7 6 14 -15 27 15. Leicester 27 7 6 14 -15 27 16. Swansea 27 8 3 16 -24 27 17. Crystal Palace 27 7 4 16 -11 25 18. Middlesbrough 27 4 10 13 -11 22 19. Hull City 27 5 6 16 -29 21 20. Sunderland 27 5 4 18 -26 19