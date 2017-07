Torhüter- Hoffnung Donnarumma bleibt doch bei Milan

Donnarumma soll mit seinem umstrittenen Agenten Mino Raiola, der unter anderen auch Zlatan Ibrahimovic und Paul Pogba vertritt, spektakuläre Klauseln ausgehandelt haben. Neben sechs Millionen Euro Verdienst pro Saison soll festgeschrieben werden, dass der Keeper den Klub für 50 Millionen Euro verlassen kann, wenn Milan nicht die Champions- League- Plätze erreicht. Erreicht man die Qualifikation für die Königsklasse, sollen es 100 Millionen sein.

Zudem soll Donnarummas Bruder Antonio eine Rolle als Ersatztorhüter erhalten. Der 26- Jährige spielt derzeit in Griechenland bei Asteras Tripolis. Eine Einigung könnte es der "Gazzetta dello Sport" zufolge schon kommende Woche geben. Ursprünglich wollte Donnarumma, der in Italien bereits als Nachfolger von Torhüterlegende Gianluigi Buffon gilt, seinen 2018 auslaufenden Vertrag in Mailand nicht verlängern.