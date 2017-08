Torfestival bei Astana gegen Celtic Glasgow

Celtic Glasgow steht wie erwartet zum insgesamt zehnten Mal in der Gruppenphase der Champions League. Der schottische Meister unterlag zwar am Dienstagabend im Rückspiel in Astana nach zwischenzeitlichem 1:4- Rückstand am Ende 3:4, zog aber nach dem 5:0- Heimsieg mit dem Gesamtscore von 8:4 in die Gruppenphase der Königsklasse ein.