"Tolles Signal!" - Austria bestätigt Kayode- Abgang

Die letzten offenen Punkten wurden in der Nacht auf Donnerstag geklärt, die letzten Unterschriften gegen Mitternacht getätigt. "Dieser Transfer ist auch ein tolles Signal für unseren Klub und die Spieler, dass gute Leistungen und eine positive Entwicklung beim FK Austria Wien einen Transfer zu einem so renommierten Klub wie Manchester City ermöglichen", wird Austria- Wirtschaftsboss Markus Kraetschmer in einer Aussendung zitiert.

Foto: GEPA

Leihe zum Girona FC

Kayode hatte 85 Pflichtspiele für die Austria absolviert und dabei stolze 37 Tore erzielt. In der abgelaufenen Saison krönte er sich zum Bundesliga- Torschützenkönig. Wie viel die Veilchen für den Transfer zu ManCity kassieren, wollen sie öffentlich nicht kundtun. Englischen Medienberichten soll sich die Ablösesumme auf knapp vier Millionen Euro belaufen. Kayode wird von Manchester City zwar verpflichtet, dort zunächst aber nicht spielen. Dem Vernehmen nach wird er zum spanischen Primera- Division- Aufsteiger Girona FC verliehen.

In diesem Video- Interview sehen Sie, was Austria- Stürmer- Legende Andi Ogris vor etwa drei Monaten zum damals frischgebackenen Bundesliga- Torschützenkönig Larry Kayode zu sagen hatte:

Es tut uns leid, Ihr Browser ist veraltet.

Aktualisieren Sie Ihren Browser, um das Video zu sehen. Video: krone.tv