Todkranker Bub (5) läuft mit England- Stars ein!

Im Wembley- Stadion führte Bradley, der an der bösartigen Nervenkrankheit Neuroblastom leidet, als "Team- Maskottchen" die englische Nationalmannschaft aufs Feld.

Foto: AP

"Bradley ist so aufgeregt, das Maskottchen für England zu sein. Er hat nur darüber gesprochen, seit wir es ihm erzählt haben", so seine Mutter gegenüber dem "Mirror". 2013 war die tödliche Krankheit bei ihrem Sohnemann diagnostiziert worden. "Wir sind so stolz auf unseren Jungen."

Foto: AP, AFP

Bradley brachte den "Three Lions" Glück: Nach einem 2:0 gegen Litauen führt England weiter die Gruppe F an. Dank Rückkehrer Defoe reichte es zu einer knappen Pausenführung, der 34- jährige Sunderland- Stürmer war von Teamchef Gareth Southgate nach dreijähriger Abstinenz wieder einberufen worden. Jamie Vardy besiegelte in der zweiten Halbzeit den Sieg - sehr zur Freude des jungen Bradley!

# Team Sp S U N +/- P 1. England 5 4 1 0 8 13 2. Slowakei 5 3 0 2 7 9 3. Slowenien 5 2 2 1 1 8 4. Schottland 5 2 1 2 -1 7 5. Litauen 5 1 2 2 -4 5 6. Malta 5 0 0 5 -11 0