Thalhammer bei Wahl zum Frauen- Welttrainer dabei!

Zu den Nominierten in der Kategorie Männer- Welttrainer zählen Zinedine Zidane, der Trainer von Champions- League- Sieger Real Madrid, ManCity- Coach Pep Guardiola, Deutschlands Bundestrainer Joachim Löw und Jose Mourinho, der mit Manchester United die Europa League gewann. Die Auszeichnung wird in einem Verfahren ermittelt, an dem Trainer, Nationalteam- Kapitäne, ausgewählte Medienvertreter und Fans beteiligt sind. Letztere haben ab Montag bis 7. September die Gelegenheit, online abzustimmen. Die Top 3 jeder Kategorie stehen Mitte September fest. Die Gewinner werden am 23. Oktober in London geehrt.

Kandidaten FIFA- Welttrainer - Männer:

Massimilano Allegri (Juventus Turin)

Carlo Ancelotti (FC Bayern München)

Antonio Conte (Chelsea FC)

Luis Enrique (FC Barcelona)

Pep Guardiola (Manchester City)

Leonardo Jardim (AS Monaco)

Joachim Löw (deutsches Nationalteam)

Jose Mourinho (Manchester United)

Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur)

Diego Simeone (Atletico Madrid)

Tite (brasilianisches Nationalteam)

Zinedine Zidane (Real Madrid)

Foto: APA/HANS PUNZ

​ Kandidaten FIFA- Welttrainer - Frauen:

Olivier Echouafni (französisches Nationalteam)

Emma Hayes (Chelsea Ladies)

Ralf Kellermann (VfL Wolfsburg)

Xavi Llorens (FC Barcelona)

Nils Nielsen (dänisches Nationalteam)

Florence Omagbemi (nigerianisches Nationalteam)

Gerard Precheur (Olympique Lyon)

Dominik Thalhammer (österreichisches Nationalteam)

Sarina Wiegman (niederländisches Nationalteam)

Hwang Yong- bong (nordkoreanisches Nationalteam)